11 жовтня свято. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144976-11-jovtnya-svyatkuut-mijnarodnyy-den-divchatok-ta-harytoniv-den.html

Ракурс

11 жовтня святкують Міжнародний день дівчаток. Це урочисте свято запровадила Організація Об'єднаних Націй з метою привернення уваги до дискримінації дівчаток у різних країнах.

У цей день ООН закликає підвищити свою обізнаність про нерівність, з якими стикаються дівчатка у всьому світі на основі їх статі. Вперше був відзначений 11 жовтня 2012 року.

За релігійним календарем у цей день святкують Харитонів день. Майбутній святий переніс страждання у часи великих гонінь на християн, але усе одно прямував до Єрусалиму поклонитися святим місцям. По дорозі його схопили розбійники, яких отруїла змія, пустивши отруту у їх глек з вином. Чудесним чином уникнувши смерті, Харитон заснував в розбійницькій печері церкву, навколо якої згодом був побудований чоловічий православний монастир — Фаранська Лавра.

Прагнучи до усамітнення, преподобний пішов у пустелю. Там він побудував Ієрихонський і Суфійський монастирі. Залишок днів провів у печері, недалеко від останньої домівки. Був похований у Фаранському монастирі, на виконання своєї останньої волі.

У цей день відбулося:

1138 — землетрус в Алеппо забрав життя 230 тис. людей;

1881 — американець Гюстон Девід запатентував першу фотоплівку;

1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах;

1891 — у Стокгольмі відкрито перший етнографічний музей просто неба;

1899 — почалася Друга англо-бурська війна;

1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві була створена незалежна від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ);

1931 — в СРСР ухвалено рішення про повну ліквідацію приватної торгівлі;

1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України;

1939 — в Сталіному на центральній вулиці введено в дію першу тролейбусну лінію;

2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

У цей день народилися:

1672 — Пилип Орлик, гетьман війська Запорізького;

1738 — Артур Філіп, британський адмірал, перший Губернатор Австралії;

1878 — Хофер Карл, німецький художник;

1884 — Микола Чеботарів, український військовий і політичний діяч, один з організаторів та керівник української контррозвідки;

1885 — Франсуа Моріак, французький письменник і поет, Нобелівський лавреат;

1887 — Мирослав Січинський, український громадсько-політичний діяч, виконавець атентату у Львові проти галицького намісника Анджея Потоцького, за кривди, заподіяні українцям;

1905 — Віктор Кравченко, український інженер, письменник, «неповерненець»;

1918 — Джером Роббінс, американський хореограф, кінорежисер;

1919 — Арт Блейкі, американський джазовий барабанщик;

1942 — Володимир Яворівський, український письменник, політик;

1966 — Люк Перрі, американський кіноактор;

1969 — Тетяна Терещук-Антіпова, українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор;

1983 — Руслан Пономарьов, український шахіст, чемпіон світу з шахів (2002, за версією ФІДЕ).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.