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11 жовтня свято. Фото: Pixabay
11 жовтня святкують Міжнародний день дівчаток та Харитонів деньhttps://racurs.ua/ua/n144976-11-jovtnya-svyatkuut-mijnarodnyy-den-divchatok-ta-harytoniv-den.htmlРакурс
11 жовтня святкують Міжнародний день дівчаток. Це урочисте свято запровадила Організація Об'єднаних Націй з метою привернення уваги до дискримінації дівчаток у різних країнах.
У цей день ООН закликає підвищити свою обізнаність про нерівність, з якими стикаються дівчатка у всьому світі на основі їх статі. Вперше був відзначений 11 жовтня 2012 року.
За релігійним календарем у цей день святкують Харитонів день. Майбутній святий переніс страждання у часи великих гонінь на християн, але усе одно прямував до Єрусалиму поклонитися святим місцям. По дорозі його схопили розбійники, яких отруїла змія, пустивши отруту у їх глек з вином. Чудесним чином уникнувши смерті, Харитон заснував в розбійницькій печері церкву, навколо якої згодом був побудований чоловічий православний монастир — Фаранська Лавра.
Прагнучи до усамітнення, преподобний пішов у пустелю. Там він побудував Ієрихонський і Суфійський монастирі. Залишок днів провів у печері, недалеко від останньої домівки. Був похований у Фаранському монастирі, на виконання своєї останньої волі.
У цей день відбулося:
- 1138 — землетрус в Алеппо забрав життя 230 тис. людей;
- 1881 — американець Гюстон Девід запатентував першу фотоплівку;
- 1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах;
- 1891 — у Стокгольмі відкрито перший етнографічний музей просто неба;
- 1899 — почалася Друга англо-бурська війна;
- 1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві була створена незалежна від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ);
- 1931 — в СРСР ухвалено рішення про повну ліквідацію приватної торгівлі;
- 1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України;
- 1939 — в Сталіному на центральній вулиці введено в дію першу тролейбусну лінію;
- 2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.
У цей день народилися:
- 1672 — Пилип Орлик, гетьман війська Запорізького;
- 1738 — Артур Філіп, британський адмірал, перший Губернатор Австралії;
- 1878 — Хофер Карл, німецький художник;
- 1884 — Микола Чеботарів, український військовий і політичний діяч, один з організаторів та керівник української контррозвідки;
- 1885 — Франсуа Моріак, французький письменник і поет, Нобелівський лавреат;
- 1887 — Мирослав Січинський, український громадсько-політичний діяч, виконавець атентату у Львові проти галицького намісника Анджея Потоцького, за кривди, заподіяні українцям;
- 1905 — Віктор Кравченко, український інженер, письменник, «неповерненець»;
- 1918 — Джером Роббінс, американський хореограф, кінорежисер;
- 1919 — Арт Блейкі, американський джазовий барабанщик;
- 1942 — Володимир Яворівський, український письменник, політик;
- 1966 — Люк Перрі, американський кіноактор;
- 1969 — Тетяна Терещук-Антіпова, українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор;
- 1983 — Руслан Пономарьов, український шахіст, чемпіон світу з шахів (2002, за версією ФІДЕ).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.
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