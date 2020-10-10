Чому люди полюбляють фастфуд більше, аніж здорову їжу — розповіли вчені

Фастфуд. Фото: Pixabay

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Ракурс

Чому люди люблять фастфуд і вважають за краще споживати його, аніж здорову їжу, встановили вчені. Нове дослідження показало, що люди схильні запам’ятовувати місцеперебування висококалорійної їжі краще, ніж здорової через інстинкти «мисливця-збирача».

Люди на 28% частіше звертають увагу на висококалорійні продукти, ніж на здорові альтернативи. Відповідне дослідження опублікував журнал Scientific Reports.

У дослідженні взяли участь понад півтисячі добровольців. Людей просили пройти за визначеним маршрутом у великій кімнаті, у якій розташовувалося вісім зразків їжі. Учасники повинні були понюхати або спробувати їжу, та оцінити, наскільки вона їм подобається. Серед представлених продуктів були яблука, огірки, чіпси і тістечка.

Після проходження «лабіринту з їжею» учасники випробування повинні були вказати місцеперебування кожного зразка їжі на наданій дослідниками карті. За результатами цієї перевірки виявилося, що люди точніше вказували розташування висококалорійних продуктів. При цьому смакові якості продукту не впливали на проходження тесту.

На думку вчених, запам’ятовування розташування висококалорійних продуктів сформовано потребою первісних людей в їжі під час непередбачуваного полювання і пошуку їжі.

Мисливці-збирачі повинні були запам’ятовувати місця, де можна знайти найбільш поживну їжу, що дає можливість насититися надовго і уникнути голодної смерті. Саме з цієї причини люди частіше вдаються до фастфуду і шкідливої їжі, ніж до здорової.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що McDonald’s вирішила випустити сувенірну продукцію, присвячену роял чизбургеру. Серед іншого, компанія випустить свічки із запахом його інгредієнтів.

Компанія планує представити набір з шести нестандартних ароматичних свічок в скляних контейнерах, натхнених інгредієнтами чизбургера: булочка, кетчуп, мариновані огірочки, сир, цибуля, 100% свіжа яловичина.