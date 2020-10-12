Многомиллионный город в Китае протестируют на COVID-19. Фото: ckp.in.ua

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В Китае протестируют всех жителей города Циндао после выявленных случаев заражения COVID-19.

Почти 9 млн жителей протестуют за пять дней. Соответствующее решение власти приняли после того, как в больнице, где лечат зараженных коронавирусом лиц, прибывших из-за границы, выявили 12 случаев коронавируса. При этом шесть из них были бессимптомными. Об этом сообщает Global Times.

По словам медиков, девять из 377 близких контактов трех бессимптомных пациентов подхватили коронавирус. Также протестировали всех медработников и пациентов и в 114 тыс. 862 случаях тесты были отрицательными.

С 11 октября жители Циндао начали выстраиваться в длиннющие очереди, чтобы сделать тест. Некоторые пункты тестирования работают с 7.00 до 23.00.

Сейчас в КНР инфицирование коронавирусом пошло на спад. По состоянию на 12 октября в стране регистрировали более 85 тыс. случаев коронавируса, умерли от инфекции 4 тыс. 500 человек. Китай занимает 49 место в мире по количеству зафиксированных заражений.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус, который распространился из Китая на весь мир, мог инфицировать 10% населения Земли.