Багатомільйонне місто у Китаї протестують на COVID-19. Фото: ckp.in.ua

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У Китаї протестують всіх жителів міста Ціндао після виявлених випадків зараження COVID-19.

Майже 9 млн жителів протестують за п’ять днів. Відповідне рішення влада ухвалила після того, як у лікарні, де лікують заражених коронавірусом осіб, які прибули з-за кордону, виявили 12 випадків коронавірусу. При цьому шість із них були безсимптомними. Про це повідомляє Global Times.

За словами медиків, дев’ятеро із 377 близьких контактів трьох безсимптомних пацієнтів підхопили коронавірус. Також протестували всіх медпрацівників та пацієнтів і в 114 тис. 862 випадках тести були негативними.

З 11 жовтня мешканці Ціндао почали шикуватися у довжелезні черги, щоб зробити тест. Деякі пункти тестування працюють з 7.00 до 23.00.

Наразі в КНР інфікування коронавірусом пішло на спад. Станом на 12 жовтня в країні реєстрували понад 85 тис. випадків коронавірусу, померли від інфекції 4 тис. 500 осіб. Китай займає 49 місце в світі за кількістю зафіксованих заражень.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що коронавірус, який розповсюдився з Китаю на увесь світ, міг інфікувати 10% населення Землі.