Украина победила Испанию в зрелищном матче с сейвами Бущана и голом Цыганкова, фото — УАФ

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Сборная Украины в домашнем матче Лиги наций победила одного из грандов мирового футбола — Испанию. Гости создали множество моментов у ворот Георгия Бущана, но все решил гол динамовца Виктора Цыганкова в конце игры — 1:0.

Матч с испанцами стал для сине-желтых третьим за семь последних дней, который они проводили против трех последних чемпионов мира. После поражения от Франции и Германии в этот раз сине-желтые заслужили победу.

Главный тренер украинцев Андрей Шевченко выставил такой стартовый состав: Георгий Бущан — Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный — Николай Шапаренко, Евгений Макаренко, Сергей Сидорчук — Александр Зубков, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко (к).

До этого матча украинцы забивали сопернику еще в 2003 году. Наша сборная впервые в истории победила Испанию.

В первом тайме испанцы несколько раз угрожали воротам сборной Украины, но Серхио Рамосу, Ансуи Фати и Родриго не удалось переиграть Георгия Бущана.

После перерыва Испания продолжала владеть инициативой, но забить гол гостям не удалось. А на 76 минуте Украины неожиданно повела в счете. Виктор Цыганков, который появился на поле в середине второго тайма, принес сине-желтым победу.

Украина набрала шесть очков и остается на третьем месте группы 4. Испания с семью очками возглавляет турнирную таблицу. Во втором матче квартета Германия дома сыграла вничью со Швейцарией (3:3).

В следующем туре 14 ноября Украина на выезде сыграет с Германией, Испания встретится со Швейцарией.

Напомним, что на матч Украина — Испания не пустили половину болельщиков, купивших билет на матч. Украинская ассоциация футбола приняла решение сократить количество болельщиков на матче Лиги наций из-за коронавирусного карантина. Поэтому НСК «Олимпийский» был заполнен только на 15%.