Україна перемогла Іспанію у видовищному матчі із сейвами Бущана та голом Циганкова (ВІДЕО)

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Ракурс

Збірна України у домашньому матчі Ліги націй перемогла одного з грандів світового футболу — Іспанію. Гості створили безліч моментів біля воріт Георгія Бущана, але все вирішив гол динамівця Віктора Циганкова наприкінці гри — 1:0.

Матч з іспанцями став для синьо-жовтих третім за сім останніх днів, який вони проводили проти трьох останніх чемпіонів світу. Після поразок від Франції та Німеччини цього разу синьо-жовті здобули чудову перемогу.

Головний тренер українців Андрій Шевченко виставив такий стартовий склад: Георгій Бущан — Едуард Соболь, Віталій Миколенко, Ілля Забарний — Микола Шапаренко, Євген Макаренко, Сергій Сидорчук — Олександр Зубков, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко (к).

До цього матчу українці забивали супернику ще у 2003 році. Наша збірна вперше в історії перемогла Іспанію.

У першому таймі іспанці кілька разів загрожували воротам збірної України, але Серхіо Рамосу, Ансуї Фаті і Родріго не вдалося переграти Георгія Бущана.

Після перерви Іспанія продовжувала володіти ініціативою, але забити гол гостям не вдалося. А на 76 хвилині Україна несподівано повела в рахунку. Віктор Циганков, який з’явився на полі в середині другого тайму, приніс синьо-жовтим перемогу.

Україна набрала шість очок і залишається на третьому місці групи 4. Іспанія із сімома очками очолює турнірну таблицю. У другому матчі квартету Німеччина вдома зіграла внічию зі Швейцарією (3:3).

У наступному турі 14 листопада Україна на виїзді зіграє з Німеччиною, Іспанія зустрінеться зі Швейцарією.

Нагадаємо, що на матч Україна — Іспанія не пустили половину уболівальників, що купили квиток на подію. Українська асоціація футболу ухвалила рішення скоротити кількість вболівальників на матчі Ліги націй через коронавірусний карантин. Через це НСК «Олімпійський» був заповнений лише на 15%.