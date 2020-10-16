Коронавирус унес жизнь блогера и фитнес-тренера Дмитрия Стужука, фото: социальные сети

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, нередки и летальные исходы.

От осложнений коронавирусной болезни COVID-19 в одной из киевских больниц умер блогер и фитнес-тренер Дмитрий Стужук. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила его бывшая жена блоггер София Стужук, которая также является популярным блоггером.

Стужуку было 34 года, однако он имел проблемы с сердцем. Симптомы болезни появились у него чуть больше недели назад, в соцсетях он подробно рассказывал о процессе лечения.

В последние сутки его состояние сильно ухудшилось, Стужук был без сознания и пережил клиническую смерть. Несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось. У него осталось трое детей.

Димы больше нет с нами, его сердце не выдержало, — сообщила Стужук сегодня, 16 октября, в своем Instagram.

В марте Стужук опубликовала на своей странице в Telegram пост со своими соображениями относительно COVID-19. Тогда она заявляла, что, по ее мнению, этот вирус был искусственно создан в 2015 году, а для здоровых людей «не намного страшнее обычного гриппа».

Сегодня Стужук опубликовала в Instagram сториз (короткое временное видео), в котором объяснила свою позицию на фоне последних событий.

Я хочу, чтобы вы понимали, что COVID — не опасное заболевание для тех, кто абсолютно здоров, но у Димы были проблемы с сердечно-сосудистой системой и осложнение пошло на сердце, — подчеркнула она.



У Дмитрия Стужука были 1,1 млн подписчиков в Instagram, у его жены в настоящее время 5,3 млн читателей.

Напомним, коронавирус унес жизни уже более 550 жителей Киева.