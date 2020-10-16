Известный украинский блоггер умер от коронавирусаhttps://racurs.ua/n145232-izvestnyy-ukrainskiy-blogger-umer-ot-koronavirusa.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, нередки и летальные исходы.
От осложнений коронавирусной болезни COVID-19 в одной из киевских больниц умер блогер и фитнес-тренер Дмитрий Стужук. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила его бывшая жена блоггер София Стужук, которая также является популярным блоггером.
Стужуку было 34 года, однако он имел проблемы с сердцем. Симптомы болезни появились у него чуть больше недели назад, в соцсетях он подробно рассказывал о процессе лечения.
КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным� ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре�� Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94−96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое�). ⠀ ☝�Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат�� ⠀ Мое состояние стабильное.
В последние сутки его состояние сильно ухудшилось, Стужук был без сознания и пережил клиническую смерть. Несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось. У него осталось трое детей.
Димы больше нет с нами, его сердце не выдержало, — сообщила Стужук сегодня, 16 октября, в своем Instagram.
В марте Стужук опубликовала на своей странице в Telegram пост со своими соображениями относительно COVID-19. Тогда она заявляла, что, по ее мнению, этот вирус был искусственно создан в 2015 году, а для здоровых людей «не намного страшнее обычного гриппа».
Сегодня Стужук опубликовала в Instagram сториз (короткое временное видео), в котором объяснила свою позицию на фоне последних событий.
Я хочу, чтобы вы понимали, что COVID — не опасное заболевание для тех, кто абсолютно здоров, но у Димы были проблемы с сердечно-сосудистой системой и осложнение пошло на сердце, — подчеркнула она.
У Дмитрия Стужука были 1,1 млн подписчиков в Instagram, у его жены в настоящее время 5,3 млн читателей.
Напомним, коронавирус унес жизни уже более 550 жителей Киева.