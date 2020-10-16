Коронавірус забрав життя блогера та фітнес-тренера Дмитра Стужука, фото: соціальні мережі

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Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, непоодинокими є і летальні випадки.

Від ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 в одній з київських лікарень помер блогер та фітнес-тренер Дмитро Стужук. Про це на свої сторінці в соціальній мережі Instagram повідомила його колишня дружина блогер Софія Стужук, котра також є популярним блогером.

Стужуку було 34 роки, проте він мав проблеми з серцем. Симптоми хвороби з’явилися в нього трохи більше тижня тому, у соцмережах він детально розповідав про процес лікування.

В останню добу його стан сильно погіршився, Стужук був непритомним і пережив клінічну смерть. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. У нього залишилося троє дітей.

Діми більше немає з нами, його серце не витримало, — повідомила Стужук сьогодні, 16 жовтня, у своєму Instagram.

У березні Стужук опублікувала на своїй сторінці у Telegram пост зі своїми міркування щодо COVID-19. Тоді вона заявляла, що, на її думку, цей вірус був штучно створений у 2015 році, а для здорових людей «не набагато страшніший за звичайний грип».

Сьогодні Стужук опублікувала в Instagram сторіз (коротке тимчасове відео), в якому пояснила свою позицію на тлі останніх подій.

Я хочу, щоб ви розуміли, що COVID — не небезпечне захворювання для тих, хто абсолютно здоровий, але у Діми були проблеми з серцево-судинною системою і ускладнення пішло на серце, — зазначила вона.



У Дмитра Стужука було 1,1 млн підписників в Instagram, у його дружини наразі 5,3 млн читачів.

Нагадаємо, коронавірус забрав життя вже понад 550 жителів Києва.