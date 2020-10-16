Відомий український блогер помер від коронавірусуhttps://racurs.ua/ua/n145232-vidomyy-ukrayinskyy-bloger-pomer-vid-koronavirusu.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, непоодинокими є і летальні випадки.
Від ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 в одній з київських лікарень помер блогер та фітнес-тренер Дмитро Стужук. Про це на свої сторінці в соціальній мережі Instagram повідомила його колишня дружина блогер Софія Стужук, котра також є популярним блогером.
Стужуку було 34 роки, проте він мав проблеми з серцем. Симптоми хвороби з’явилися в нього трохи більше тижня тому, у соцмережах він детально розповідав про процес лікування.
КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным� ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре�� Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94−96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое�). ⠀ ☝�Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат�� ⠀ Мое состояние стабильное.
В останню добу його стан сильно погіршився, Стужук був непритомним і пережив клінічну смерть. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. У нього залишилося троє дітей.
Діми більше немає з нами, його серце не витримало, — повідомила Стужук сьогодні, 16 жовтня, у своєму Instagram.
У березні Стужук опублікувала на своїй сторінці у Telegram пост зі своїми міркування щодо COVID-19. Тоді вона заявляла, що, на її думку, цей вірус був штучно створений у 2015 році, а для здорових людей «не набагато страшніший за звичайний грип».
Сьогодні Стужук опублікувала в Instagram сторіз (коротке тимчасове відео), в якому пояснила свою позицію на тлі останніх подій.
Я хочу, щоб ви розуміли, що COVID — не небезпечне захворювання для тих, хто абсолютно здоровий, але у Діми були проблеми з серцево-судинною системою і ускладнення пішло на серце, — зазначила вона.
У Дмитра Стужука було 1,1 млн підписників в Instagram, у його дружини наразі 5,3 млн читачів.
Нагадаємо, коронавірус забрав життя вже понад 550 жителів Києва.