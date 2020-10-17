США отклонили предложение Путина продлить ядерную сделку. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n145237-ssha-otklonili-predlojenie-putina-prodlit-yadernuu-sdelku.html

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США отказались от предложения президента России Владимира Путина продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без каких-либо условий.

В США назвали «провальным замыслом» предложение Москвы. Президент РФ предлагал продлить как минимум на один год без дополнительных условий срок действия СНВ-3. В Вашингтоне взамен предлагали продлить договор на один год в обмен на ограничения для России и США в отношении всех ядерных боеголовок в течение этого периода. Об этом в Twitter сообщил Совет нацбезопасности США.

По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, Соединенные Штаты серьезно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечивает безопасность всего мира. Вашингтон надеется, что Москва пересмотрит свою позицию к тому времени, когда начнется гонка вооружений.

Как известно, в феврале 2021 года завершается срок действия российско-американского договора о контроле над ядерными вооружениями.

Напомним, США и Россия 5 октября уже проводили в Хельсинки переговоры по контролю за ядерными вооружениями. Предыдущий раунд переговоров состоялся 18 августа в Австрии.