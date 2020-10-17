США відхилили пропозицію Путіна продовжити ядерну угоду. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n145237-ssha-vidhylyly-propozyciu-putina-prodovjyty-yadernu-ugodu.html

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США відмовилися від пропозиції президента Росії Володимира Путіна продовжити Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) без будь-яких умов.

У США назвали «провальним задумом» пропозицію Москви. Президент РФ пропонував продовжити як мінімум на один рік без додаткових умов термін дії СНО-3. У Вашингтоні натомість пропонували продовжити договір на один рік в обмін на обмеження для Росії та США щодо всіх ядерних боєголовок протягом цього періоду. Про це у Twitter повідомила Рада нацбезпеки США.

За словами радника президента США з нацбезпеки Роберта ОʼБраєна, Сполучені Штати серйозно ставляться до контролю над озброєннями, який забезпечує безпеку всього світу. Вашингтон сподівається, що Москва перегляне свою позицію до того часу, коли почнеться гонка озброєнь.

Як відомо, у лютому 2021 року завершується термін дії російсько-американського договору про контроль над ядерними озброєннями.

Нагадаємо, США та Росія 5 жовтня вже проводили у Гельсінкі переговори щодо контролю за ядерними озброєннями. Попередній раунд переговорів відбувся 18 серпня в Австрії.