На Запорожье юноша похитил урну, чтобы выращивать улиток. Фото: narodna-pravda.ua

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Кражу урны с избирательного участка раскрыли правоохранители Запорожской области.

В Каменско-Днепровском районе с избирательного участка 17-летний юноша похитил урну для голосования. Всего на избирательном участке находились пять пустых урн для голосования, одну украли. Информацию о краже правоохранители получили 18 октября вечером. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Личность злоумышленника правоохранители установили, и когда пришли к нему домой, тот сразу признался в содеянном. Юноша объяснил, что украл урну для того, чтобы разводить в ней улиток.

По факту преступления следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, украинские правоохранители открыли 406 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса, который стартовал в Украине 5 октября. В целом с начала избирательного процесса полицейские зарегистрировали 5 тыс. 400 сообщений и заявлений о различных нарушениях.