На Запоріжжі юнак викрав урну, щоб вирощувати равликів. Фото: narodna-pravda.ua

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Крадіжку урни з виборчої дільниці розкрили правоохоронці Запорізької області.

У Кам’янсько-Дніпровському районі з виборчої дільниці 17-річний юнак викрав урну для голосування. Всього на виборчій дільниці знаходилось п’ять порожніх урн для голосування, одну вкрали. Інформацію про крадіжку правоохоронці отримали 18 жовтня ввечері. Про це 19 жовтня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Особу зловмисника правоохоронці встановили, і коли прийшли до нього додому, той відразу зізнався у скоєному. Юнак пояснив, що вкрав урну для того, щоб розводити у ній равликів.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, українські правоохоронці відкрили 406 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу, який стартував в Україні 5 жовтня. Загалом із початку виборчого процесу поліцейські зареєстрували 5 тис. 400 повідомлень та заяв про різноманітні порушення.