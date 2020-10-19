Коронавирус может вызвать внезапную потерю слуха. Фото:

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Внезапно и необратимо потерять слух может инфицированный коронавирусом человек.

Случай неожиданной потери слуха у одного из пациентов, перенесших COVID-19, произошел в Великобритании. В отделении интенсивной терапии находился 45-летний астматик, пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. После выписки из больницы он начал ощущать звон или шум в ушах без внешнего источника звука. Впоследствии он оглох на левое ухо. Об этом сообщается в журнале BMJ.

Отмечается, что ни один из медпрепаратов, которыми лечился британец, не могли вызвать потерю слуха. Также пациент не жаловался на проблемы со слуховой системой, у него отсутствовали аутоиммунные заболевания.

После внезапной глухоты пациенту поставили диагноз «нейросенсорная тугоухость» — повреждение или воспалительный процесс внутреннего уха или нерва.

Ученые предполагают, что COVID-19 может проникать в клетки слуховой сенсорной системы, на фоне чего начинается выработка цитокинов и может начаться воспалительный процесс. Этот процесс частично могут предотвратить стероидные препараты.

Британские ученые считают, что потеря слуха может быть симптомом заражения коронавирусом. Специалисты призывают медиков обращать на это внимание.

Напомним, международная группа ученых установила, что коронавирусная болезнь COVID-19, вероятно, может поражать и человеческие эмбрионы. Исследователи предполагают, что, если мать заболеет, это может повлиять на шансы на успешную беременность.