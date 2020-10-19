Коронавірус може викликати раптову втрату слуху. Фото:

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Ракурс

Раптово та незворотно втратити слух може інфікована коронавірусом людина.

Випадок несподіваної втрати слуху у одного з пацієнтів, які перенесли COVID-19, стався у Великій Британії. У відділенні інтенсивної терапії перебував 45-річний астматик, пацієнт був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Після виписки з лікарні він почав відчувати дзвін або шум у вухах без зовнішнього джерела звуку. Згодом він оглух на ліве вухо. Про це повідомляється в журналі BMJ.

Зазначається, що жоден із медпрепаратів, якими лікувався британець, не могли викликати втрату слуху. Також пацієнт не жалівся на проблеми зі слуховою системою, у нього були відсутні аутоімунні захворювання.

Після раптової глухоти пацієнту поставили діагноз «нейросенсорна приглухуватість» — пошкодження або запальний процес внутрішнього вуха або нерва.

Вчені припускають, що COVID-19 може проникати в клітини слухової сенсорної системи, на тлі чого починається вироблення цитокінів і може початися запальний процес. Цьому процесу частково можуть запобігти стероїдні препарати.

Британські науковці вважають, що втрата слуху може бути симптомом зараження коронавірусом. Фахівці закликають медиків звертати на це увагу.

Нагадаємо, міжнародна група вчених встановила, що коронавірусна хвороба COVID-19, ймовірно, може вражати й людські ембріони. Дослідники припускають, що, якщо мати захворіє, це може вплинути на шанси на успішну вагітність.