Вітряки та хмари впливають одне на одного, фото: Charles Cook / Flickr

https://racurs.ua/ua/n217495-vitrovi-elektrostanciyi-vplyvaut-na-hmary-ucheni.html

Ракурс

Взаємозв'язок між хмарами та вітряками вітроелектростанцій виявили учені з Університету Твенте (Нідерланди).

Про це повідомляє видання EurekAlert.

У Нідерландах та Північній Європі вітроелектростанції часто будують на воді, де часто спостерігаються низько розташовані хмари. Хмари можуть впливати на виробництво електроенергії вітроелектростанціями, але точний характер цього впливу ще недостатньо вивчений. Виявляється, що вони взаємодіють між собою, що стало несподіванкою для дослідників, — зазначається у статті.

Загалом на виробництво енергії вітровими електростанціями впливає багато факторів, зокрема наявність інших турбін. Дослідники зосередилися на морських вітрових електростанціях і спочатку проводили невеликі моделювання різних атмосферних умов, а потім перейшли до повномасштабних симуляцій роботи вітрових електростанцій:

коли вони включили набори менших областей з різними кліматичними умовами та моделювали різноманітні атмосферні явища, то виявили, що взаємодія між вітровими електростанціями та хмарами залежить від погодних умов, зокрема від висоти хмар;

учені виявили, що хмари — і вологість повітря загалом — впливають на виробництво електроенергії вітровими електростанціями завдяки своїм радіаційним властивостям, зокрема через вплив на довгохвильове випромінювання;

і навпаки, вітрові електростанції також впливають на хмари та навколишню атмосферу, піднімаючи прикордонний шар повітря перед електростанцією та опускаючи його в її сліді.

Важливо враховувати хмари під час моделювання роботи вітрових електростанцій, — наголошують дослідники. — Вони дійсно відіграють певну роль і мають значення.

Зазначається, що це перше моделювання такого роду.

У багатьох із цих моделювань [раніше] враховувалися лише ідеалізовані умови, за яких [хмари] фактично відсутні, — наголошують дослідники.

Учені наголошують на необхідності подальших досліджень, зокрема моделювання в більш широкому діапазоні метеорологічних умов, потре наразі цьому перешкоджає відсутність наявних обчислювальних ресурсів. Вони сподіваються, що майбутні досягнення в галузі комп’ютерної техніки дозволять проводити більш складні моделювання, збільшуючи розміри вітропарків та відстані між ними, а також враховуючи додаткові метеорологічні умови.

У цих моделюваннях з’явиться можливість реально побачити вплив метеорологічних умов… Коли ви введете реалістичні умови в режимі реального часу, буде цікаво побачити цей вплив точно — і більш детально, — резюмують учені. — Але це можна зробити лише за допомогою більших обчислювальних ресурсів, які стануть доступними лише в майбутньому.

Джерело: EurekAlert