МКС. Фото:НАСА

https://racurs.ua/n145476-astronavtka-progolosovala-na-vyborah-v-kosmose.html

Ракурс

Хотя выборы президента США состоятся только 3 ноября, однако американцы уже активно голосуют. Участие в голосовании также принимают космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС).

Уже проголосовала астронавт Кейт Рубинс. Об этом сообщает официальный Twitter НАСА.

Сегодня я проголосовала, находясь на борту Международной космической станции, — говорится в сообщении Рубинс.

Для голосования на космической станции построили кабинку с табличкой «Кабина для голосования на МКС».

Специально закодированный электронный бюллетень отправили на МКС по электронной почте Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Космонавтка заполнила бюллетень и отправила обратно.

Она уже не впервые голосует на борту МКС. В 2016 году Рубинс аналогично приняла участие в выборах.

К слову, по данным неправительственной организации United States Election Project, в досрочном голосовании на выборах президента США уже приняли участие более 47 млн американцев. Это составляет 19.06% из 250 млн избирателей.

Напомним, на выборах президента США состоялись заключительные теледебаты перед голосованием 3 ноября. В отличие от первой встречи эта словесная баталия Джозефа Байдена и Дональда Трампа прошла спокойно.

Главной темой Байден избрал «попытки Трампа примирить Гитлера», а президент все время обвинял сына Байдена в коррупции.