МКС. Фото: НАСА

https://racurs.ua/ua/n145476-astronavtka-progolosuvala-na-vyborah-u-kosmosi.html

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Хоча вибори президента США відбудуться лише 3 листопада, проте американці вже активно голосують. Участь у голосуванні також беруть космонавти, які знаходяться на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Вже проголосувала астронавтка Кейт Рубінс. Про це повідомляє офіційний Twitter НАСА.

Сьогодні я проголосувала, перебуваючи на борту Міжнародної космічної станції, — йдеться в повідомленні Рубінс.

Для голосування на космічній станції спорудили кабінку з табличкою «Кабіна для голосування на МКС».

Спеціально закодований електронний бюлетень відправили на МКС електронною поштою з Космічного центру імені Джонсона в Х’юстоні, штат Техас. Космонавт заповнила бюлетень і відправила назад.

Вона вже не вперше голосує на борту МКС. У 2016 році Рубінс аналогічно взяла участь у виборах.

До слова, згідно з даними неурядової організації United States Election Project, у достроковому голосуванні на виборах президента США вже взяли участь понад 47 млн американців. Це становить 19.06% з 250 млн виборців.

Нагадаємо, на виборах президента США відбулися заключні теледебати перед голосуванням 3 листопада. На відміну від першої зустрічі візаві ця суперечка Джозефа Байдена і Дональда Трампа пройшла спокійніше.

Головною темою словесних нападів Байден обрав «спроби Трампа замирити Гітлера», а президент увесь час звинувачував сина Байдена в корупції.