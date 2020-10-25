Председатель ЦИК Диденко проводит онлайн-брифинг по голосованию. Фото:

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия информирует о ходе голосования на местных выборах в Украине.

Первую информацию, которая касается начала голосования, предоставляет председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко. Его брифинг начнется в 10.00. Просмотреть ее можно по этой ссылке.

Кроме того, еще один брифинг руководства Центризбиркома запланирован на 22.00.

Напомним, 25 октября на Украине проходят местные выборы. На них выбирают не только новых городских голов и председателей сельских и поселковых советов, но и впервые голосуют в объединенных территориальных общинах по обновленному избирательному законодательству.