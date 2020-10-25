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Ракурс
Голова ЦВК Діденко проводить онлайн-брифінг щодо голосування. Фото:

Місцеві вибори — брифінг голови ЦВК про перебіг голосування (ТРАНСЛЯЦІЯ)

25 жов 2020, 09:55
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Центральна виборча комісія інформує про перебіг голосування на місцевих виборах в Україні.

Першу інформацію, яка стосується початку голосування, надає голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко. Його брифінг розпочнеться о 10.00. Трансляція відбувається на YouTube-каналі ЦВК. Переглянути її можна за цим посиланням.


Крім того, ще один брифінг керівництва Центрвиборчкому запланований на 22.00.

Нагадаємо, 25 жовтня на Україну проходять місцеві вибори. На них обирають не лише нових міських голів та голів сільських і селищних рад, але й вперше голосують в об'єднаних територіальних громадах за оновленим виборчим законодавством.

Джерело: Ракурс


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