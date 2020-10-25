Дети-волонтеры. Фото: APNews

https://racurs.ua/n145564-opros-zelenskogo-ombudsmen-opravdala-privlechenie-detey.html

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Опрос Зеленского прошел со скандалом из-за привлечения детей к «волонтерству». В свою очередь омбудсмен по правам человека Людмила Денисова не увидела в этом ничего противозаконного, и заявила, что волонтерами могут быть и несовершеннолетние лица.

По ее словам, такая деятельность может осуществляться с разрешения родителей. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Омбудсмен добавила, что несовершеннолетние волонтеры не могут оказывать помощь Вооруженным Силам Украины, военным формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого положения, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции, а также осуществлять надзор за осужденными и больными.

По ее словам, волонтерская деятельность является формой благотворительности, поэтому участие несовершеннолетних детей в волонтерстве — правомерно, если на это есть согласие родителей или других законных представителей ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной. В свою очередь наблюдатели «ОПОРЫ» сообщают, что волонтеры за свою деятельность получили 1200 грн.

В президентской партии открестились от детского труда на выборах — заявили, что участие несовершеннолетних является провокацией или самодеятельностью на избирательных участках. Там добавили, что подрядчик также имеет лицензию на социологические исследования.

Напомним, ранее мы сообщали, что полиция проверяет заявление о привлечении несовершеннолетнего к участию в опросе. Согласно одному из заявлений, один из интервьюеров только достиг возраста 14 лет.