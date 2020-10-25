Опитування Зеленського. Фото: APNews

https://racurs.ua/ua/n145564-opytuvannya-zelenskogo-ombudsmen-vypravdala-zaluchennya-ditey.html

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Опитування Зеленського пройшло зі скандалом через залучення дітей до «волонтерства». Натомість омбудсмен з прав людини Людмила Денісова не побачила у цьому нічого протизаконного, та заявила, що волонтерами можуть бути й неповнолітні особи.

За її словами, така діяльність може здійснюватися з дозволу батьків. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Омбудсмен додала, що неповнолітні волонтери не можуть надавати допомогу Збройним Силам України, військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, а також здійснювати нагляд за засудженими та хворими.

За її словами, волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності, тому участь неповнолітніх дітей у волонтерстві є правомірною, якщо згода на неї дана батьками або іншими законними представниками дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною та безоплатною. Натомість наглядачі «ОПОРИ» повідомляють, що волонтери за свою діяльність отримали 1200 грн.

У президентській партії відхрестилися від дитячої праці на виборах — заявили, що участь неповнолітніх є провокацією або самодіяльністю на виборчих ділянках. Там додали, що підрядник має відповідну ліцензію на соціологічні дослідження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поліція перевіряє заяву про залучення неповнолітньої особи до опитування. Згідно з одною із заяв, один з інтер'єрів лише досяг віку 14 років.