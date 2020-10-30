Создание фейкового Хмельницкого горсовета блокировала СБУ

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Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность организованной группы, которая пыталась создать фейковый горсовет Хмельницкого для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По версии следствия, участники группы, в состав которой входили свыше 10 человек, провели собрание, в ходе которого якобы создали «орган местного самоуправления Республики Украина «Хмельницкий городской совет».

Они избрали «главу» и «депутатов» псевдоорганизации и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления — Хмельницкого городского совета. Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковой организации, — говорится в сообщении СБУ.



Кроме этого, организатор группы на странице в соцсетях распространял информацию с призывами присоединиться к новому «городскому совету» для осуществления «реального» местного самоуправления.

Силовики провели ряд обысков, во время которых обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность. СБУ открыло уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.