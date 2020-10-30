Створення фейкової Хмельницької міськради блокувала СБУ

https://racurs.ua/ua/n145806-stvorennya-feykovoyi-hmelnyckoyi-miskrady-blokuvala-sbu.html

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Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність організованої групи, яка намагалася створити фейкову міськраду Хмельницького для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

За версією слідства, учасники групи, до складу якої входили понад 10 осіб, провели зібрання, де створили «орган місцевого самоврядування Республіки Україна «Хмельницька міська рада».

Вони обрали «голову» і «депутатів» псевдоутворення та проголосили ліквідацію чинного органу місцевого самоврядування — Хмельницької міської ради. Для імітації легітимності зловмисники також розробили та підписали установчі документи фейкової організації, — йдеться у повідомленні СБУ.



Окрім цього, організатор групи на сторінці у соцмережах поширював інформацію із закликами приєднуватись до «новоутвореної міської ради» для здійснення «реального» місцевого самоврядування.

Силовики провели низку обшуків, під час яких виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність. СБУ відкрило кримінальне провадження за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Нині триває досудове розслідування.