От коронавируса умер еще один новоизбранный мэр

Олег Бондаренко. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n145807-ot-koronavirusa-umer-esche-odin-novoizbrannyy-mer.html

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Олег Бондаренко, мэр Новгорода-Северского, умер в областной больнице от коронавируса. У мужчины была двухсторонняя пневмония, вызванная инфекцией.

Мэр попал в больницу с 80% поражением легких. Об этом сообщил главный врач областной больницы Андрей Жиденко, передает «Суспільне».

По его словам, мэра госпитализировали в медучреждение в ночь со вторника на среду в тяжелом состоянии. Сначала его подключили к кислородной терапии, а уже 28 октября Олега Бондаренко вынужденно перевели на вентиляцию легких.

Как известно, Олег Бондаренко возглавлял Новгород-Северский с 2015 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября, его переизбрали на второй срок. Шел на должность от партии «Родной дом».

Напомним, ранее мы сообщали, что действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером после голосования на местных выборах, умер 28 октября. Его жизнь забрал коронавирус. В ноябре Федорчуку должен был исполниться 61 год. Политик был родом из Хмельницкой области. На последних местных выборах баллотировался от партии «Наш край».