Від коронавірусу помер ще один новообраний мер

Олег Бондаренко. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n145807-vid-koronavirusu-pomer-sche-odyn-novoobranyy-mer.html

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Олег Бондаренко, міський голова Новгорода-Сіверського, помер в обласній лікарні від коронавірусу. У чоловіка була двобічна пневмонія, викликана інфекцією.

Міський голова потрапив до лікарні з 80% ураженням легень. Про це повідомив головний лікар обласної лікарні Андрій Жиденко, передає «Суспільне».

За його словами, мера госпіталізували до медзакладу у ніч з вівторка на середу у важкому стані. Спочатку його під'єднали до кисневої терапії, а вже 28 жовтня Олега Бондаренка вимушено підімкнули до апарату штучної вентиляції легень.

Як відомо, Олег Бондаренко очолював Новгород-Сіверський з 2015 року. На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня, його переобрали на другий термін. Йшов на посаду від партії «Рідний дім».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером після голосування на місцевих виборах, помер 28 жовтня. Його життя забрав коронавірус. У листопаді Федорчуку мав виповнитися 61 рік. Родом політик з Хмельницької області. На останніх місцевих виборах балотувався від партії «Наш край».