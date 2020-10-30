Планети. Фото: Jan Skowron

https://racurs.ua/n145809-uchenye-obnarujili-samuu-malenkuu-iz-tainstvennyh-planet-izgoev.html

Ракурс

Научное открытие сделала международная группа астрономов. Они впервые обнаружили в межзвездном пространстве наименьшую из планет-изгоев, которые свободно летают между звездами.

По размерам ее можно сопоставить с Землей и Марсом. Свою находку ученые описали в журнале Astrophysical Journal Letters.

Обнаруженный объект астрономы смогли найти благодаря методу «гравитационного микролинзирования», что позволяет определить, насколько сильно сила притяжения планет-изгоев искажает свет от других звезд.

Когда мы получили первые сигналы от гравитационной микролинзы, то сразу же стало ясно, что свет далекой звезды искажает небольшой объект, планета OGLE-2016 BLG-1928 размером с Марс или Землю. Мы уверены, что причиной не мог быть объект, который вращается вокруг звезды, тогда бы мы зафиксировали ее следы, — рассказал один из авторов работы, планетолог из Варшавского университета (Польша) Радослав Полесли.

Ученые называют ее самой маленькой из известных планет-изгоев.

Считается, что такие планеты были выброшены из своих солнечных систем в результате катастроф или гравитационных взаимодействий. До сих пор список известных планет-сирот насчитывает всего 22 объекта. Наблюдать их крайне сложно.

Такие небесные тела невозможно увидеть с помощью традиционных методов, поскольку они не вращаются вокруг своего солнца и поэтому не могут быть обнаружены по тени.

Напомним, космический аппарат Европейского космического агентства BepiColombo обнаружил на Венере глицин, который считается одним из строительных блоков для органической жизни. Эта аминокислота была одной из первых молекул, которые появились на Земле.