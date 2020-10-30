Планети. Фото: Jan Skowron

https://racurs.ua/ua/n145809-naukovci-vyyavyly-naymenshu-z-taiemnychyh-planet-izgoyiv.html

Ракурс

Наукове відкриття зробила міжнародна група астрономів. Вони вперше виявили в міжзоряному просторі найменшу з планет-вигнанців, які вільно літають між зірками.

За розмірами її можна порівняти із Землею і Марсом. Свою знахідку вчені описали в журналі Astrophysical Journal Letters.

Виявлений об'єкт астрономи змогли знайти завдяки методу «гравітаційного мікролінзування», що дозволяє визначити, наскільки сильно сила тяжіння планет-вигнанців викривляє світло від інших зірок.

Коли ми отримали перші сигнали від гравітаційної мікролінзи, то відразу ж стало ясно, що світло далекої зірки викривляє невеликий об'єкт, планета OGLE-2016-BLG-1928 розміром з Марс або Землю. Ми впевнені, що причиною не міг бути об'єкт, який обертається навколо зірки, тоді б ми зафіксували її сліди, — розповів один з авторів роботи, планетолог з Варшавського університету (Польща) Радослав Полеслі.

Вчені називають її найменшої з відомих планет-вигнанців.

Вважається, що такі планети були викинуті зі своїх сонячних систем в результаті катастроф або гравітаційних взаємодій. Досі список відомих планет-сиріт налічує всього 22 об'єкти. Спостерігати їх вкрай складно. Такі небесні тіла неможливо побачити за допомогою традиційних методів, оскільки вони не обертаються навколо свого сонця і тому не можуть бути виявлені за тінню.

Нагадаємо, що космічний апарат Європейського космічного агентства BepiColombo виявив на Венері гліцин, який вважається одним з будівельних блоків для органічного життя. Ця амінокислота була однією з перших молекул, які з’явилися на Землі.