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Ракурс
ЦИК объявил мэром города кандидата, который умер. Фото: tyzhden.ua

ЦИК объявил мэром города умершего кандидата

3 ноя 2020, 13:26
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Анатолий Федорчук, действующий мэр Борисполя, победил на местных выборах, несмотря на то, что он умер 28 октября.

Фамилия умершего значится в разделе «Избранные на должность городского головы в городах областного значения». Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, за Федорчука проголосовали 24,93% избирателей. За ним следует кандидат от «Европейской солидарности» Владимир Борисенко, который получил 13,99% голосов.

ЦИК объявил мэром города кандидата, который умер. Скриншот: cvk.gov.ua

ЦИК объявил мэром города кандидата, который умер. Скриншот: cvk.gov.ua


Напомним, ранее мы сообщали, что действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером после голосования на местных выборах, умер 28 октября.

Его жизнь забрал коронавирус. В ноябре Федорчуку должен был исполниться 61 год. Политик был родом из Хмельницкой области. На последних местных выборах баллотировался от партии «Наш край».


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