ЦВК оголосила мером міста кандидата, який помер. Фото: tyzhden.ua

https://racurs.ua/ua/n145968-cvk-ogolosyla-merom-mista-kandydata-yakyy-pomer.html

Ракурс

Анатолій Федорчук, чинний міський голова Борисполя, переміг на місцевих виборах, попри те, що він помер 28 жовтня.

Прізвище померлого є розділі «Обрані на посаду міського голови у містах обласного значення». Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії.

Згідно з даними ЦВК, за Федорчука проголосували 24,93% виборців. За ним йде кандидат від «Європейської солідарності» Володимир Борисенко, який отримав 13,99% голосів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером після голосування на місцевих виборах, помер 28 жовтня. Його життя забрав коронавірус.

У листопаді Федорчуку мав виповнитися 61 рік. Родом політик з Хмельницької області. На останніх місцевих виборах балотувався від партії «Наш край».