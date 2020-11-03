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ЦВК оголосила мером міста кандидата, який помер. Фото: tyzhden.ua

ЦВК оголосила мером міста померлого кандидата

3 лис 2020, 13:26
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Анатолій Федорчук, чинний міський голова Борисполя, переміг на місцевих виборах, попри те, що він помер 28 жовтня.

Прізвище померлого є розділі «Обрані на посаду міського голови у містах обласного значення». Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії.

Згідно з даними ЦВК, за Федорчука проголосували 24,93% виборців. За ним йде кандидат від «Європейської солідарності» Володимир Борисенко, який отримав 13,99% голосів.

ЦВК оголосила мером міста кандидата, який помер. Скріншот: cvk.gov.ua


ЦВК оголосила мером міста кандидата, який помер. Скріншот: cvk.gov.uaНагадаємо, раніше ми повідомляли, що чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером після голосування на місцевих виборах, помер 28 жовтня. Його життя забрав коронавірус.

У листопаді Федорчуку мав виповнитися 61 рік. Родом політик з Хмельницької області. На останніх місцевих виборах балотувався від партії «Наш край».


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