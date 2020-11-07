Рекордное количество новых случаев COVID-19 зафиксировали в мире. Фото: auc.org.ua

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Рекордное количество человек заболело коронавирусом с начала пандемии COVID-19 в мире.

За минувшие сутки, 6 ноября, в мире зафиксировали 581 тыс. 679 новых случаев коронавирусной болезни. Это максимальное значение, которое фиксировалось с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Предыдущий рекорд фиксировали 31 октября, тогда обнаружили 557 тыс. больных в сутки. Всего в мире уже заболели 48 млн 534 тыс. 508 человек.

Напомним, в ВОЗ заявили, что коронавирусные ограничения спровоцировали вспышки кори и полиомиелита. В организации заявили, что введение через пандемию COVID-19 ряда ограничений, привели к проблемам с ресурсами и сдерживания программ иммунизации, что приводит к вспышкам этих заболеваний среди детей в беднейших частях мира.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения вместе со специалистами из Дании и других стран изучает обстоятельства передачи нового штамма коронавируса от норок до человека. Специалисты установили «наличие мутаций» COVID-19.