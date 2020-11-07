Рекордну кількість нових випадків COVID-19 зафіксували в світі. Фото: auc.org.ua

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Рекордна кількість осіб захворіла коронавірусом з початку пандемії COVID-19 в світі.

За минулу добу, 6 листопада, в світі зафіксували 581 тис. 679 нових випадків коронавірусної хвороби. Це максимальне значення, яке фіксувалося з початку пандемії. Про це повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Попередній рекорд фіксували 31 жовтня, тоді виявили 557 тис. хворих за добу. Загалом у світі вже захворіли 48 млн 534 тис. 508 осіб.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що коронавірусні обмеження спровокували спалахи кору і поліомієліту. В організації заявили, що запровадження через пандемію COVID-19 низки обмежень, призвели до проблем з ресурсами та стримування програм імунізації, що призводить до спалахів цих захворювань серед дітей у найбідніших частинах світу.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров’я разом з фахівцями з Данії та інших країн вивчає обставини передачі нового штаму коронавірусу від норок до людини. Фахівці встановили «наявність мутацій» COVID-19.