Список стран «красной» зоны обновил Минздрав — кто туда вошелhttps://racurs.ua/n146468-spisok-stran-krasnoy-zony-obnovil-minzdrav-kto-tuda-voshel.htmlРакурс
Список «красных» и «зеленых» стран, обновленный с учетом числа активных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на 100 тыс. населения, обнародовало Министерство здравоохранения Украины 13 ноября.
В обновленном перечне 148 стран были отнесены в «зеленую» зону, а 45 — в «красную».
«Позеленели»:
- Китай,
- Германия,
- Кипр,
- ОАЭ,
- Молдова,
- Греция,
- Россия,
- Бразилия,
- Беларусь,
- Тунис,
- Израиль,
- Казахстан,
- Турция,
- Египет,
- Эстония.
В «красную» зону попали Чехия, Швейцария, Австрия, Словения, Бельгия, Франция, Армения, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Португалия, Венгрия, Болгария, Испания, Словакия, Румыния, США, Великобритания и Швеция.
Напомним, ряд европейских стран призвали своих граждан не спешить с планированием рождественских поездок, так как число новых случаев инфицирования коронавирусом растет по всему континенту. В Швеции гражданам рекомендовали готовиться к возможным ограничениям на поездки в период отпусков. Власти Ирландии и Франции заявили, что еще слишком рано говорить, могут ли люди планировать поездки. За шесть недель до начала праздничного сезона, в некоторых странах введен полный локдаун и другие карантинные мероприятия.