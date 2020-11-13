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Ракурс
Список стран «красной» зоны обновил Минздрав — кто туда попал

Список стран «красной» зоны обновил Минздрав — кто туда вошел

13 ноя 2020, 17:35
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Список «красных» и «зеленых» стран, обновленный с учетом числа активных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на 100 тыс. населения, обнародовало Министерство здравоохранения Украины 13 ноября.

В обновленном перечне 148 стран были отнесены в «зеленую» зону, а 45 — в «красную».

«Позеленели»:

  • Китай,
  • Германия,
  • Кипр,
  • ОАЭ,
  • Молдова,
  • Греция,
  • Россия,
  • Бразилия,
  • Беларусь,
  • Тунис,
  • Израиль,
  • Казахстан,
  • Турция,
  • Египет,
  • Эстония.

В «красную» зону попали Чехия, Швейцария, Австрия, Словения, Бельгия, Франция, Армения, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Португалия, Венгрия, Болгария, Испания, Словакия, Румыния, США, Великобритания и Швеция.


Напомним, ряд европейских стран призвали своих граждан не спешить с планированием рождественских поездок, так как число новых случаев инфицирования коронавирусом растет по всему континенту. В Швеции гражданам рекомендовали готовиться к возможным ограничениям на поездки в период отпусков. Власти Ирландии и Франции заявили, что еще слишком рано говорить, могут ли люди планировать поездки. За шесть недель до начала праздничного сезона, в некоторых странах введен полный локдаун и другие карантинные мероприятия.

Источник: Ракурс


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