Список стран «красной» зоны обновил Минздрав — кто туда попал

https://racurs.ua/n146468-spisok-stran-krasnoy-zony-obnovil-minzdrav-kto-tuda-voshel.html

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Список «красных» и «зеленых» стран, обновленный с учетом числа активных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на 100 тыс. населения, обнародовало Министерство здравоохранения Украины 13 ноября.

В обновленном перечне 148 стран были отнесены в «зеленую» зону, а 45 — в «красную».

«Позеленели»:

Китай,

Германия,

Кипр,

ОАЭ,

Молдова,

Греция,

Россия,

Бразилия,

Беларусь,

Тунис,

Израиль,

Казахстан,

Турция,

Египет,

Эстония.

В «красную» зону попали Чехия, Швейцария, Австрия, Словения, Бельгия, Франция, Армения, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Португалия, Венгрия, Болгария, Испания, Словакия, Румыния, США, Великобритания и Швеция.

Напомним, ряд европейских стран призвали своих граждан не спешить с планированием рождественских поездок, так как число новых случаев инфицирования коронавирусом растет по всему континенту. В Швеции гражданам рекомендовали готовиться к возможным ограничениям на поездки в период отпусков. Власти Ирландии и Франции заявили, что еще слишком рано говорить, могут ли люди планировать поездки. За шесть недель до начала праздничного сезона, в некоторых странах введен полный локдаун и другие карантинные мероприятия.