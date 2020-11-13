Список країн “червоної” зони оновило МОЗ — хто туди потрапив

https://racurs.ua/ua/n146468-spysok-krayin-chervonoyi-zony-onovylo-moz-hto-tudy-potrapyv.html

Ракурс

Список «червоних» та «зелених» країн, оновлений із урахуванням кількості активних випадків коронавірусної інфекції COVID-19 на 100 тис. населення, оприлюднило Міністерство охорони здоров’я України 13 листопада.

В оновленому переліку 148 країн були віднесені до «зеленої» зони, а 45 — до «червоної».

«Позеленіли»:

Китай,

Німеччина,

Кіпр,

ОАЕ,

Молдова,

Греція,

Росія,

Бразилія,

Білорусь,

Туніс,

Ізраїль,

Казахстан,

Туреччина,

Єгипет,

Естонія.

До «червоної» зони потрапили: Чехія, Швейцарія, Австрія, Словенія, Бельгія, Франція, Вірменія, Грузія, Польща, Італія, Хорватія, Португалія, Угорщина, Болгарія, Іспанія, Словаччина, Румунія, США, Велика Британія і Швеція.

Нагадаємо, низка європейських країн закликали своїх громадян не поспішати з плануванням різдвяних поїздок, оскільки кількість нових випадків інфікування коронавірусом зростає по всьому континенту. В Швеції громадянам сказали готуватися до можливих обмежень на поїздки в період відпусток. Влада Ірландії і Франції заявила, що ще занадто рано говорити, чи можуть люди організовувати поїздки. За шість тижнів до початку святкового сезону, в деяких країнах запроваджений повний локдаун та інші карантинні заходи.