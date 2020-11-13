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Ракурс
Список країн “червоної” зони оновило МОЗ — хто туди потрапив

Список країн «червоної» зони оновило МОЗ — хто туди потрапив

13 лис 2020, 17:35
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Список «червоних» та «зелених» країн, оновлений із урахуванням кількості активних випадків коронавірусної інфекції COVID-19 на 100 тис. населення, оприлюднило Міністерство охорони здоров’я України 13 листопада.

В оновленому переліку 148 країн були віднесені до «зеленої» зони, а 45 — до «червоної».

«Позеленіли»:

  • Китай,
  • Німеччина,
  • Кіпр,
  • ОАЕ,
  • Молдова,
  • Греція,
  • Росія,
  • Бразилія,
  • Білорусь,
  • Туніс,
  • Ізраїль,
  • Казахстан,
  • Туреччина,
  • Єгипет,
  • Естонія.

До «червоної» зони потрапили: Чехія, Швейцарія, Австрія, Словенія, Бельгія, Франція, Вірменія, Грузія, Польща, Італія, Хорватія, Португалія, Угорщина, Болгарія, Іспанія, Словаччина, Румунія, США, Велика Британія і Швеція.


Нагадаємо, низка європейських країн закликали своїх громадян не поспішати з плануванням різдвяних поїздок, оскільки кількість нових випадків інфікування коронавірусом зростає по всьому континенту. В Швеції громадянам сказали готуватися до можливих обмежень на поїздки в період відпусток. Влада Ірландії і Франції заявила, що ще занадто рано говорити, чи можуть люди організовувати поїздки. За шість тижнів до початку святкового сезону, в деяких країнах запроваджений повний локдаун та інші карантинні заходи.

Джерело: Ракурс


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