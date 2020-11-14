Ляшко объяснил условия работы магазинов во время карантина на уикенд, фото — Шопінг в Польщі

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Во время карантина выходного дня торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать.

Слова заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко передает официальный сайт ведомства.

К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок, — заявил Ляшко.

Он считает, что в правительственном постановлении о карантине выходного дня «четко прописаны нормы о разрешении работы торговых заведений».

Ляшко рассказал, что в правительстве заметили случаи буквального трактования написанного в положении. Он сообщил, что соответствующим пунктом постановления разрешено работу супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения.

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране карантина выходного дня. Предварительно — до 30 ноября. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В выходные дни к ограничениям, которые предусмотрены в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.