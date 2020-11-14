Ляшко пояснив умови роботи магазинів під час карантину на вікенд, фото — Шопінг в Польщі

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Під час карантину вихідного дня торговельним закладам, у яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування, дозволено працювати.

Запевнення заступника міністра охорони здоров‘я, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка передає офіційний сайт відомства.

До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць, — заявив Ляшко.

Він вважає, що в урядовій постанові про карантин вихідного дня «чітко прописані норми, за якими дозволено роботу торговельних закладів».

Ляшко нарікає, що в уряді помітили випадки буквального трактування написаного у положенні. Він повідомив, що відповідним пунктом постанови дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу.

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні карантину вихідного дня. Попередньо — до 30 листопада. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

У вихідні дні до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги «на виніс»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медзакладам, АЗС.