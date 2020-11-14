«Эпицентр» подчинился карантину на уикенд, но устроил кассы заказов-онлайн (ФОТО)https://racurs.ua/n146489-epicentr-podchinilsya-karantinu-na-uikend-no-ustroil-kassy-zakazov-onlayn-foto.htmlРакурс
Карантин выходного дня решила не игнорировать сеть «Эпицентр», вокруг которой ранее разразился грандиозный скандал.
В выходные дни одна из крупнейших сетей страны продает товар исключительно через онлайн-систему.
«Эпицентр» в Киеве закрыт на карантин выходного дня и, например, магазин по адресу Братиславская, 11 работает только для выдачи интернет-заказов.
Торговый центр продлил режим работы в будние дни до 24 часов. Товары покупателям выдают на входе гипермаркетов.
На странице «Эпицентра» в Фейсбук сообщили, что «товары, приобретенные в интернет-магазине, можно забрать самовывозом в Центрах выдачи заказов на торговых центрах сети и доставкой».
Во всех ТЦ сети обустроили кассы интернет-заказов, чтобы избежать очередей и скоплений людей.
13 ноября сеть «Эпицентр» согласилась работать на время действия карантина выходного дня исключительно в онлайн-режиме.
После обнародования постановления КМУ о новых ограничениях «Эпицентр» опубликовал сообщение, в котором объявил «72-часовую пятницу».
Продукты у нас есть, товары медицинского назначения, лекарства — есть, корм для животных — есть. Завозим топливо, — написали в посте.
Такая позиция вызвала критику в соцсетях и главы Минздрава.