«Эпицентр» подчинился карантину на уикенд, но устроил кассы заказов-онлайн, фото — РБК-Украина

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Карантин выходного дня решила не игнорировать сеть «Эпицентр», вокруг которой ранее разразился грандиозный скандал.

В выходные дни одна из крупнейших сетей страны продает товар исключительно через онлайн-систему.

«Эпицентр» в Киеве закрыт на карантин выходного дня и, например, магазин по адресу Братиславская, 11 работает только для выдачи интернет-заказов.

Торговый центр продлил режим работы в будние дни до 24 часов. Товары покупателям выдают на входе гипермаркетов.

На странице «Эпицентра» в Фейсбук сообщили, что «товары, приобретенные в интернет-магазине, можно забрать самовывозом в Центрах выдачи заказов на торговых центрах сети и доставкой».

Во всех ТЦ сети обустроили кассы интернет-заказов, чтобы избежать очередей и скоплений людей.

13 ноября сеть «Эпицентр» согласилась работать на время действия карантина выходного дня исключительно в онлайн-режиме.

После обнародования постановления КМУ о новых ограничениях «Эпицентр» опубликовал сообщение, в котором объявил «72-часовую пятницу».

Продукты у нас есть, товары медицинского назначения, лекарства — есть, корм для животных — есть. Завозим топливо, — написали в посте.

Такая позиция вызвала критику в соцсетях и главы Минздрава.