«Епіцентр» підкорився карантину на вікенд, але влаштував каси замовлень-онлайн, фото — РБК-Україна

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Карантин вихідного дня вирішила не ігнорувати мережа «Епіцентр», навколо якої раніше вибухнув грандіозний скандал.

У вихідні дні одна з найбільших мереж країни продає товар виключно через онлайн-систему.

«Епіцентр» у Києві закрився на карантин вихідного дня і, наприклад, магазин за адресою Братиславська, 11 працює тільки для видачі інтернет-замовлень.

Торговельний центр продовжив режим роботи в будні дні до 24 годин. Товари покупцям видають на вході гіпермаркетів.

На сторінці «Епіцентру» у Фейсбук повідомили, що «товари, придбані в інтернет-магазині, можна забрати самовивозом у Центрах видачі замовлень на торговельних центрах мережі та доставкою».

В усіх ТЦ мережі облаштували каси інтернет-замовлень, щоби уникнути черг та скупчень людей.

13 листопада мережа «Епіцентр» погодилась працювати на час дії карантину вихідного дня виключно в онлайн-режимі.

Після оприлюднення постанови КМУ про нові обмеження «Епіцентр» опублікував повідомлення, в якому оголосив «72-годинну п’ятницю».

Продукти у нас є, товари медичного призначення, ліки — є, корм для тварин — є. Завозимо пальне, — написали у пості.

Така позиція викликала критику в соцмережах та очільника МОЗ.