Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 16 ноября ожидается преимущественно облачной, но в ряде регионов синоптики прогнозируют осадки.

Мокрый снег обещают в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Кроме того, на Харьковщине местами может образуется временный снежный покров, высотой 1−12 см, а на дорогах — гололедица. В части центральных и южных регионов ожидаются дожди. Ветер ожидается юго-восточный и восточный 5−10 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Ночью в восточных и Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Сумской областях обещают мороз — от 1° тепла до 4° ниже нуля. Морозной погода днем будет в Сумской области и на Донбассе — от 1° тепла до 3° мороза. На остальной территории государства в темное время суток ожидается от 0° до 6° тепла, а днем воздух прогреется до 3−11° выше нуля по Цельсию.

Погода в Киеве 16 ноября ожидается облачная и прохладная. Ночью воздух ожидается от 0° до 2° тепла, а днем — 3−5° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет с мокрым снегом. Температуру воздуха ночью прогнозируют морозную — 2−4° с отметкой минус, днем 0−2° ниже нуля.

Погода в Одессе тоже будет дождливой. Температура воздуха ночью ожидается 4−6° тепла, а днем обещают 7−9° выше нуля.

Погода во Львове в понедельник будет облачной, но без осадков. Температурные показатели следующие — ночью 3−5° тепла, а днем — 9−11° выше нуля по Цельсию.

Погодные условия в Карпатах 16 ноября будут мрачными. Столбики термометров ночью покажут 2−5° тепла, а днем 8−11° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине 15 ноября ожидалась прохладная и преимущественно пасмурная, в некоторых регионах синоптики прогнозировали дожди и снегопады.