Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 16 листопада очікується переважно хмарною, але в низці регіонів синоптики прогнозують опади.

Мокрий сніг обіцяють у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Крім того, на Харківщині місцями може утвориться тимчасовий сніговий покрив, висотою 1−12 см, а на дорогах — ожеледиця. У частині центральних та південних регіонів очікуються дощі. Вітер очікується південно-східний та східний 5−10 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Вночі у східних та Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській та Сумській областях обіцяють мороз — від 1° тепла до 4° нижче нуля. Морозною погода вдень буде в Сумській області та на Донбасі — від 1° тепла до 3° морозу. На решті території держави в темну пору доби очікується від 0° до 6° тепла, а вдень повітря прогріється до 3−11° вище нуля за Цельсієм.

Погода у Києві 16 листопада очікується хмарна та прохолодна. Вночі повітря очікується від 0° до 2° тепла, а вдень — 3−5° вище нуля.

Погода в Харкові завтра буде з мокрим снігом. Температуру повітря вночі прогнозують морозну — 2−4° із позначкою мінус, вдень 0−2° нижче нуля.

Погода Одесі теж буде дощовою. Температура повітря вночі очікується 4−6° тепла, а вдень обіцяють 7−9° вище нуля.

Погода у Львові у понеділок буде хмарною, але без опадів. Температурні показники наступні — вночі 3−5° тепла, а вдень — 9−11° вище нуля за Цельсієм.

Погодні умови в Карпатах 16 листопада будуть похмурими. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−5° тепла, а вдень 8−11° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні 15 листопада очікувалася прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах синоптики прогнозували дощі та снігопади.