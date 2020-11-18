19 ноября в Украине осадки не ожидаются, фото: «Лотошино»

https://racurs.ua/n146670-moroz-gololed-i-tuman-pogoda-v-ukraine-na-19-noyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 19 ноября будет без существенных осадков. В восточных областях синоптики прогнозируют гололед на дорогах (I уровень опасности, желтый).

Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается туман, видимость составит 200−500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве будет без осадков, с переменной облачностью. Столбики термометров ночью опустятся до −1…−3°, днем — поднимутся до +2…+ 4°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове 19 ноября будет несколько холоднее, чем за сутки до этого, без осадков. Ночью температура воздуха составит +2…+4°, днем — +7…+9°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе также будет без осадков. Ночью термометры покажут 0…-2°, днем — +3…+5°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре в следующие сутки будет несколько теплее, чем за сутки до этого, без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…−3° ночью и +1…+3° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове ожидается без осадков. Ночью температура составит −8…−10°, днем воздух прогреется до −1…−3°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 19 ноября также будет без осадков. Температура воздуха составит +3…+5° ночью и +7…+9° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 ноября будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения, преимущественно в конце суток.

Напомним, в Киеве гололед в ночь с 17 на 18 ноября привел к почти полсотни ДТП.