19 листопада в Україні опади не очікуються, фото: «Лотошино»

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Погода в Україні 19 листопада буде без істотних опадів. У східних областях синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах (І рівень небезпечності, жовтий).

Вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується туман, видимість становити 200−500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві буде без опадів, з мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…−3°, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові 19 листопада буде дещо холоднішою, ніж за добу до цього, без опадів. Вночі температура повітря становитиме +2…+4°, вдень — +7…+9°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі також буде без опадів. Вночі термометри покажуть 0…-2°, вдень — +3…+5°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі наступної доби буде дещо теплішою, ніж за добу до цього, без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…−3° вночі та +1…+3° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові очікується без опадів. Вночі температура становитиме −8…−10°, вдень повітря прогріється до −1…−3°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 19 листопада також буде без опадів. Температура повітря становитиме +3…+5° вночі та +7…+9° вдень. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 19 листопада буде досить спокійним. Очікуються лише невеликі збурення, переважно наприкінці доби.

Нагадаємо, у Києві ожеледиця в ніч з 17 на 18 листопада спричинила майже півсотні ДТП.