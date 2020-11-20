Марсоход прислал на Землю аудиозапись из космоса. Фото: NASA/JPL-Caltech

https://racurs.ua/n146775-marsohod-prislal-na-zemlu-audiozapis-iz-kosmosa.html

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NASA начало покорять Марс. Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обновило полетный «дневник» марсохода Perseverance, который сейчас летит в направлении Марса.

На записи диктофона марсохода слышно равномерный гул и тихий шум. Соответствующий аудиофайл разместили на сайте NASA.

Это запись микрофона EDL, установленного на борту ровера внутри корпуса. Зафиксированы звуки — судя по всему, «урчание» системы охлаждения радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ).

Микрофон EDL включили, чтобы заранее понять, какие звуки он записывает в реальных условиях космического полета. На основе этой информации будут оценивать и то, что услышат инженеры после посадки ровера на Марсе.

Сейчас марсоход неактивен, большая часть его оборудования отключена и активируется только во время проверок. Запись звуков — тоже часть одной из них, как и съемка фрагмента теплоизоляции задней левой камерой Hazcam. Снимок, составлен из трех кадров, его опубликовали вместе с аудиофайлами.

К слову, Perseverance запустили 30 июля 2020 года с помощью ракеты Atlas V 541 с мыса Канаверал. Прибытие на Марс запланировано на 18 февраля 2021 года. Сейчас ровер преодолел уже более половины пути до Красной планеты.

Напомним, ранее мы сообщали, что Китай запустил первую собственную миссию на Марс. Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с первым зондом Китая для изучения Марса «Тяньвень-1» стартовала 23 июля с космодрома Вэньчан.