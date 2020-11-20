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Марсоход прислал на Землю аудиозапись из космоса. Фото: NASA/JPL-Caltech

Марсоход прислал на Землю аудиозапись из космоса (ФОТО)

20 ноя 2020, 15:35
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NASA начало покорять Марс. Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обновило полетный «дневник» марсохода Perseverance, который сейчас летит в направлении Марса.

На записи диктофона марсохода слышно равномерный гул и тихий шум. Соответствующий аудиофайл разместили на сайте NASA.

Это запись микрофона EDL, установленного на борту ровера внутри корпуса. Зафиксированы звуки — судя по всему, «урчание» системы охлаждения радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ).

Микрофон EDL включили, чтобы заранее понять, какие звуки он записывает в реальных условиях космического полета. На основе этой информации будут оценивать и то, что услышат инженеры после посадки ровера на Марсе.

Сейчас марсоход неактивен, большая часть его оборудования отключена и активируется только во время проверок. Запись звуков — тоже часть одной из них, как и съемка фрагмента теплоизоляции задней левой камерой Hazcam. Снимок, составлен из трех кадров, его опубликовали вместе с аудиофайлами.

К слову, Perseverance запустили 30 июля 2020 года с помощью ракеты Atlas V 541 с мыса Канаверал. Прибытие на Марс запланировано на 18 февраля 2021 года. Сейчас ровер преодолел уже более половины пути до Красной планеты.


Марсоход прислал на Землю аудиозапись из космоса. Фото: NASA/JPL-Caltech

Напомним, ранее мы сообщали, что Китай запустил первую собственную миссию на Марс. Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с первым зондом Китая для изучения Марса «Тяньвень-1» стартовала 23 июля с космодрома Вэньчан.


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