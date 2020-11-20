Марсохід надіслав на Землю аудіозапис з космосу. Фото: NASA/JPL-Caltech

https://racurs.ua/ua/n146775-marsohid-nadislav-na-zemlu-audiozapys-z-kosmosu-audio-foto.html

Ракурс

NASA почало підкорювати Марс. Нещодавно Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США оновило польотний «щоденник» марсохода Perseverance, який зараз летить у напрямку Марса.

На записі диктофону марсохода чути рівномірний гул і тихий шум. Відповідний аудіофайл розмістили на сайті NASA.

Це запис з мікрофону EDL, встановленого на борту ровера всередині корпусу. Зафіксовані звуки — судячи з усього, «бурчання» системи охолодження радіоізотопного термоелектричного генератора (РІТЕГ).

Мікрофон EDL включили, щоб заздалегідь зрозуміти, які звуки він записує в реальних умовах космічного польоту. На основі цієї інформації будуть оцінювати і те, що почують інженери після посадки ровера на Марсі.

Зараз марсохід є неактивний, велика частина його обладнання виключена і активується тільки під час перевірок. Запис звуків — теж частина однієї з них, як і зйомка фрагмента теплоізоляції задньою лівою камерою Hazcam. Знімок, складений з трьох кадрів, опублікували разом з аудіофайлом.

До слова, Perseverance запустили 30 липня 2020 року з допомогою ракети Atlas V 541 з мису Канаверал. Прибуття на Марс заплановано на 18 лютого 2021 року. Зараз ровер подолав вже більшу частину шляху до Червоної планети.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Китай запустив першу власну місію на Марс. Китайська важка ракета-носій CZ-5 («Чанчжен-5») із першим зондом Китаю для вивчення Марса «Тяньвень-1» стартувала 23 липня з космодрому Веньчан.