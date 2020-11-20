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Марсохід надіслав на Землю аудіозапис з космосу. Фото: NASA/JPL-Caltech

Марсохід надіслав на Землю аудіозапис з космосу (ФОТО)

20 лис 2020, 15:35
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NASA почало підкорювати Марс. Нещодавно Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США оновило польотний «щоденник» марсохода Perseverance, який зараз летить у напрямку Марса.

На записі диктофону марсохода чути рівномірний гул і тихий шум. Відповідний аудіофайл розмістили на сайті NASA.

Це запис з мікрофону EDL, встановленого на борту ровера всередині корпусу. Зафіксовані звуки — судячи з усього, «бурчання» системи охолодження радіоізотопного термоелектричного генератора (РІТЕГ).

Мікрофон EDL включили, щоб заздалегідь зрозуміти, які звуки він записує в реальних умовах космічного польоту. На основі цієї інформації будуть оцінювати і те, що почують інженери після посадки ровера на Марсі.

Зараз марсохід є неактивний, велика частина його обладнання виключена і активується тільки під час перевірок. Запис звуків — теж частина однієї з них, як і зйомка фрагмента теплоізоляції задньою лівою камерою Hazcam. Знімок, складений з трьох кадрів, опублікували разом з аудіофайлом.

До слова, Perseverance запустили 30 липня 2020 року з допомогою ракети Atlas V 541 з мису Канаверал. Прибуття на Марс заплановано на 18 лютого 2021 року. Зараз ровер подолав вже більшу частину шляху до Червоної планети.


Марсохід надіслав на Землю аудіозапис з космосу. Фото: NASA/JPL-Caltech

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Китай запустив першу власну місію на Марс. Китайська важка ракета-носій CZ-5 («Чанчжен-5») із першим зондом Китаю для вивчення Марса «Тяньвень-1» стартувала 23 липня з космодрому Веньчан.


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