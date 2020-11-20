Иск адвоката Януковича об увольнении из ГБР рассмотрит ОАСК

https://racurs.ua/n146776-isk-advokata-yanukovicha-ob-uvolnenii-iz-gbr-rassmotrit-oask.html

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Александр Бабиков, адвокат бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, подал встречный иск на Государственное бюро расследований (ГБР) из-за своего увольнения.

Окружной административный суд города Киева открыл соответствующее производство. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что истец требует признать противоправным, и отменить приказ ГБР об увольнении себя с должности первого заместителя директора ГБР. Своим иском он требует восстановления в должности и взыскании с ГБР среднего заработка за время вынужденного прогула.

Суд будет рассматривать дело в упрощенном порядке без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александра Бабикова уволили из ГБР. Одной из причин увольнения стал вывод НАПКа о конфликте интересов. Бабикова назначили в ГБР в конце 2019 года после победы на конкурсном отборе, который провели за три дня. Ранее он работал адвокатом в юридической фирме «Аверлекс», которая защищала в судах интересы Януковича.