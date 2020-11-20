Позов адвоката Януковича щодо звільнення з ДБР розгляне ОАСК

Бабіков. Фото: прес-служба ДБР

https://racurs.ua/ua/n146776-pozov-advokata-yanukovycha-schodo-zvilnennya-z-derjburo-rozsliduvan-rozglyane-oask.html

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Олександр Бабіков, адвокат колишнього президента-втікача Віктора Януковича, подав зустрічний позов на Державне бюро розслідувань (ДБР) через звільнення його з ДБР.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив відповідне провадження. Про це повідомляє прес-служба суду.

Повідомляється, що позивач вимагає визнати протиправним та скасувати наказ ДБР про звільнення себе з посади першого заступника директора ДБР. Своїм позов він вимагає поновлення у посаді та стягнення з ДБР середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Суд буде розглядати справу у спрощеному порядку без виклику сторін та проведення судового засідання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександра Бабікова звільнили з ДБР. Однією з причин звільнення став висновок НАЗК про конфлікт інтересів. Бабікова призначили у ДБР наприкінці 2019 року після перемоги на конкурсному відборі, який провели за три дні. Раніше він працював адвокатом у юридичній фірмі «Аверлекс», яка захищала в судах інтереси Януковича.