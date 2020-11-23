Андрей Богдан: Дедушку «убили москали», а Бандера — герой

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Ракурс

Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента Украины, в интервью российской журналистке назвал борца за независимость Украины Степана Бандеру героем. Также он рассказал, что его дедушку «убили москали».

Об этом Богдан заявил в ответ на вопрос Ксении Собчак, считает ли он Бандеру героем.

Да… Сложная история. Один мой дедушка погиб в Красной армии, а другой, cогласно семейной истории, его «москали убили». Поскольку я из Львова, из Западной Украины, там тысячи, миллионы таких историй, — рассказал Богдан.

По его словам, советские войска «творили очень много ужасных вещей», например, когда надо было расстрелять священника или «поставить в стойло кулаков». В то же время Богдан признал наличие «каких-то действий и со стороны бандеровцев».

Напомним, Андрей Богдан в 2019 году был назначен главой Офиса президента Владимира Зеленского. Богдан сопровождал главу государства в международных поездках и на важных политических мероприятиях. В 2020 году Богдана отправили в отставку.

Недавно он рассказал, планирует ли отомстить Зеленскому, а также дал прогноз о будущем главы государства.