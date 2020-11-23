Андрій Богдан: Дідуся “вбили москалі”, а Бандера — герой — новини політики

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Андрій Богдан, екс-очільник Офісу президента України, в інтерв’ю російській журналістці назвав лідера українського руху опору і борця за незалежність Степана Бандеру героєм. Також він розповів, що його дідуся «вбили москалі».

Про це Богдан заявив у відповідь на запитання Ксенії Собчак, чи вважає він Бандеру героєм.

Так… Складна історія. Один мій дідусь загинув у Червоній армії, а інший, за сімейною історією, його москалі забили. Оскільки я зі Львова, із Західної України, там тисячі, мільйони таких історій, — розповів Богдан.

За його словами, радянські війська «творили дуже багато жахливих речей», наприклад, коли треба було розстріляти священика або «поставити у стійло куркулів». Водночас Богдан визнав наявність «якихось дій і з боку бандерівців».

Нагадаємо, Андрій Богдан у 2019 році був призначеним главою Офісу президента Володимира Зеленського. Богдан супроводжував Зеленського у міжнародних поїздках та на важливих політичних заходах. У 2020 році Богдана відправили у відставку.

Нещодавно він розповів, чи планує помститися Зеленському, котрий усунув його з посади, а також дав прогноз щодо майбутнього глави держави.