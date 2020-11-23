Владивосток. Фото: ТААС

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Крижаний шторм пронісся по російському Владивостоку і знеструмив тисячі будинків. У регіоні продовжує діяти режим надзвичайної ситуації, а вода і тепло залишаються недоступними.

Екстрені служби продовжують розбирати завали. Про це повідомляє BBC.

Крижаний дощ і снігопад пройшли у Владивостоці у четвер і п’ятницю. Товщина криги, яка вкрила дроти, дерева і машини, досягала 12 мм. За словами метеоролога, такого явища у регіоні не спостерігалося понад 30 років.





Крижаний шторм пошкодив лінії електропередач, і посприяв падінню дерев і стовпів. Через відключення електрики перестали працювати помпові станції, що подають воду і опалення в житлові будинки. Без електропостачання залишаються мешканці 39 населених пунктів. Тепла немає у будинках, де живе близько 21 тис. осіб.



У повній ізоляції опинилися жителі острова Руський. Через падіння криги з металевих конструкцій був закритий вантовий міст, який пов’язує острів з материковою частиною Владивостока.

Для тих, кому потрібно набрати води, поїсти гарячої їжі або зарядити телефон, МНС розгорнуло в місті спеціальні намети. Крім того, свою допомогу містянам пропонують власники деяких кафе і торгових центрів.





Крижаний дощ призвів і до зростання числа людей, які звернулися за медичною допомогою. За даними регіонального уряду, з початку стихії в травмпункти звернулися 663 людини з забоями та переломами.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шторм «Алекс» приніс смерть і руйнування до Франції. Сильний вітер, проливні дощі, зсуви та повені призвели до загибелі 20 осіб. Станом на 3 вересня щонайменше дев’ять осіб пропали безвісти. У південно-східній частині країни без світла залишилися 13 тис. 500 абонентів.