Владивосток. Фото: ТААС

https://racurs.ua/n146879-ledyanoy-shtorm-ostavil-bez-tepla-i-sveta-rossiyskiy-vladivostok-foto-video.html

Ракурс

Ледяной шторм пронесся по российскому Владивостоку и обесточил тысячи домов. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, а вода и тепло остаются недоступными.

Экстренные службы продолжают разбирать завалы. Об этом сообщает BBC.

Ледяной дождь и снегопад прошли во Владивостоке в четверг и пятницу. Толщина наледи, покрывшей провода, деревья и машины, достигала 12 мм. По словам метеоролога, такого явления в регионе наблюдалось более 30 лет.





Ледяной шторм повредил линии электропередач, и поспособствовал падению деревьев и столбов. Из-за отключения электричества перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в жилые дома. Без электроснабжения остаются жители 39 населенных пунктов. Тепла нет в домах, где живет около 21 тыс. человек.





В полной изоляции оказались жители острова Русский. Из-за падения наледи с металлических конструкций был закрыт вантовый мост, который связывает остров с материковой частью Владивостока.





Для тех, кому нужно набрать воды, поесть горячей еды или зарядить телефон, МЧС развернуло в городе специальные палатки. Кроме того, свою помощь горожанам предлагают владельцы некоторых кафе и торговых центров.





Ледяной дождь привел и к росту числа людей, обратившихся за медицинской помощью. По данным регионального правительства, с начала стихии в травмпункты обратились 663 человека с ушибами и переломами.

Напомним, ранее мы сообщали, что шторм «Алекс» принес смерть и разрушение во Францию. Сильный ветер, проливные дожди, оползни и наводнения привели к гибели 20 человек. По состоянию на 3 сентября по меньшей мере девять человек пропали без вести. В юго-восточной части страны без света остались 13 тыс. 500 абонентов.