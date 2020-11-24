Пробки в Киеве. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n146895-probki-v-kieve-iz-za-ryada-dtp-v-stolice-ostanovilos-dvijenie-karta.html

Ракурс

Пробки на дорогах Киева наблюдаются утром во вторник, 24 ноября.

Практически остановилось движение на проспекте Победы, также автомобилям сложно проехать на улице Борщаговской, Дегтяревской, Довженко, Саксаганского, Льва Толстого. Об этом сообщается на сервисе Google Maps.

Также пробки образовались на улице Большой Васильковской, Николая Гринченко. Стоят автомобили и на проспекте Валерия Лобановского. Голосеевский проспект тоже утонул в пробках. Традиционно движение затруднено и на Большой Окружной.

Медленно автомобили движутся по Броварскому проспекту и на проспекте Соборности. Пробки наблюдаются и на проспекте Николая Бажана.

Между тем сообщество dtp.kiev.ua сообщает о ряде дорожно-транспортных происшествий в столице. В частности, ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке Терещенковской и Богдана Хмельницкого. А на Борщаговской водитель не справился с управлением авто, в результате машина перевернулась. Также две аварии произошли на улице Семьи Кульженко и на улице Парково-Сырецкой.

Напомним, в октябре водители более сотни фур образовали искусственную пробку на въезде в Николаев. Они отказывались проехать через пункт габаритно-весового контроля и блокировали проезд в областной центр.